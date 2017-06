Basket: Virtus Bologna torna in A

Il purgatorio è durato solo un anno. La Virtus Bologna torna in serie A guadagnandosi subito la promozione con una serie finale da percorso netto, 3-0 a Trieste. Nulla da fare per i giuliani che in semifinale avevano eliminato la Fortitudo. La squadra di coach Ramagli aveva chiuso la regular season al secondo posto dietro Treviso.