Ciclismo: Marino Amadori ct Italia U23 ospite di InBici

Ospiti della puntata di InBici (in onda questa sera alle 20) il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Under 23 Marino Amadori e Daniela Veronesi, ex campionessa di MTB, vincitrice in carriera di ben tre titoli italiani MTB Marathon. Con il ct azzurro abbiamo parlato dello stato di salute del ciclismo italiano e dei prossimi impegni internazionali.



