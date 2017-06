Virtus in A1, Bucci: "Commovente l'abbraccio dei nostri tifosi"

La Virtus è tornata a casa. In quella A1 persa appena un anno prima e riconquistata al primo tentativo. Una città che in attesa di tornare "Basket City" si è goduta un derby da sold out e che ora grazie alla Virtus si riaffaccia tra i giganti. Dopo aver vinto tutto su quella panchina, oggi Alberto Bucci fa il Presidente e rivive le emozioni di Trieste, di quella magica serata finita a pianti di gioia.