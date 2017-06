San Marino a Malta per il Campionato Europeo a Squadre 3Th League

In gara 16 atleti sammarinesi con i colori dell’ AASSE (Associazione Piccoli Stati Europei)

Importante trasferta per i migliori atleti della Federazione Sammarinese Atletica Leggera, a Malta per il Campionato Europeo a Squadre 3Th League. La squadra bianco-azzurra è partita questa mattina per Malta dove da domani gareggerà per l’AASSE – Association Athletics Small State Europe.

La rappresentativa del Titano è composta da 16 atleti, dal dirigente federale nonché capo-delegazione Marcello Carattoni, dai tecnici Alberto Andruszkiewicz , Davide Molinari e Simone Savoretti. A livello individuale i due atleti più attesi sono Eugenio Rossi nel salto in alto ed Andrea Ercolani Volta nei 400 ostacoli: entrambi stanno attraversando un periodo positivo, sono carichi, motivati e possono ambire ad importanti risultati. Da seguire Francesco Molinari che farà anche i 200 metri, Alessandro Gasperoni nei 400 metri e Joe Guerra nei 1500 metri e nei 3000 siepi. A livello femminile le ragazze sono tutte molto giovani tuttavia possono brillare in varie gare. Tra le più attese Melissa Michelotti nel salto in alto, Martina Muraccini nel salto con l’asta e Beatrice Berti negli ostacoli.

Gli atleti del Titano si sono preparati al meglio con i loro allenatori: vivranno sicuramente una splendida esperienza sia a livello sportivo che umano.