Europei Piccoli Stati a Malta, buone prove per i sammarinesi

Andrea Ercolani Volta vince i 400 ostacoli e stabilisce il nuovo record sammarinese con il tempo di 52.63

Atleti sammarinesi impegni a Malta negli Europei a squadre dei piccoli Stati. La delegazione del Titano partecipa in questa competizione internazionale in una squadra unificata con Liechtenstein e Gibilterra.

La manifestazione prevede dei punteggi in base ai risultati per decretare la squadra vincitrice.



Tra gli atleti biancoazzurri da segnalare il secondo posto di Martina Muraccini nel salto con l'asta con la misura di 3.31 metri.



Secondo posto anche per Francesco Molinari nei 100 metri con 10.76. Ottimo Andrea Ercolani Volta, che vince la gara dei 400 ostacoli con il tempo di 52.63 e stabilisce il nuovo record sammarinese.



Secondo posto per Eugenio Rossi nella gara di salto in alto con la misura di 2.10, alle spalle del georgiano Gogochuri, primo con 2.14.



Elia Gorini