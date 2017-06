La T&A batte Bologna 5-2 e la raggiunge in vetta

La T&A San Marino batte la Fortitudo Bologna 5-2 e la raggiunge in testa alla classifica a quota 14 vittorie e 5 sconfitte. Una vittoria autorevole, netta, con i due punti ospiti che son arrivati solo al tramonto del match sulle prime incertezze sammarinesi. Una gran gara da parte di Carlos Quevedo, lanciatore vincente. Per lui una sola valida subita, tra l’altro una rimbalzante al 6° inning di Marval che per poco lui stesso non prende a mano nuda per assistere in prima. Perdente Owens, sul quale si sono scatenate le mazze dei Titani. Salvezza per Ascanio.

Le traiettorie di Quevedo sono fin da subito difficili da leggere per Bologna, ma il partente della T&A non riesce a essere continuo nella zona dello strike. Per lui una base ball concessa al 1° inning, una base e un colpito al 2°, due basi al 3°. Il tutto, però, risolvendo le riprese con autorevolezza. E l’attacco? La T&A, di fronte ad Owens, miglior pitcher per media pgl del campionato (0.50), fa un figurone. Due valide, senza punti, arrivano al secondo. Altre valide, pesanti, e con punti, al terzo. È un inning di fondamentale importanza per San Marino, che esordisce con una sequenza micidiale: doppio di Pulzetti, bunt valido di Poma e doppio di Ferrini che vale l’1-0. Owens, scosso, dopo la visita vede la difesa sbagliare su Epifano con il conseguente punto del 2-0. Poi, per il 3-0, il terzo doppio dell’inning, questa volta ad opera di Imperiali. Peccato solo che a casa base si materializzi anche il secondo out (Epifano) anziché il 4-0.

Poco male, perché Quevedo sul monte è sempre più sicuro e tra quarto e quinto inning non rischia davvero nulla. Al 6°, dopo due out, ecco invece la prima valida su di lui (interna) e la base ball a Sambucci. Problemi? No, perché, ben oltre i 100 lanci, Quevedo fa battere in diamante Ambrosino per il terzo out. L’attacco, allora, decide di scavare un solco importante e di ipotecare l’incontro. È la parte bassa del sesto quando Reginato piazza il singolo, Pulzetti si prende la base ball e sulla battuta di Poma sono tutti salvi ed entra il punto in un tentativo non riuscito di doppio gioco (4-0, c’è anche un errore). Il 5-0, qualche istante dopo, si materializza sulla valida a destra di Ferrini.

Al 7° per la T&A c’è Kimborowicz che però, dopo il primo out, concede una base ball e due valide. Entra il primo punto ospite (1-5) e sul monte c’è un nuovo cambio, con Perez che chiude l’inning. All’8° anche Perez subisce un punto (base ball, valida e rimbalzante di Vaglio per il 2-5) ma non fa avvicinare troppo gli ospiti. Al 9° è la volta del closer, José Ascanio, che non fa arrivare altri uomini a casa base e chiude con la salvezza. La T&A vince 5-2.



T&A SAN MARINO – FORTITUDO BOLOGNA 5-2



BOLOGNA: Nosti ed (2/5), Fuzzi 3b (0/4), Flores ss (0/3), Marval r (1/2), Sambucci 1b (0/2), Ambrosino ec (1/4), Vaglio 2b (0/4), Grimaudo es (1/4), Agretti dh (0/2).

T&A: Poma ec (1/5), Ferrini 2b (3/5), Epifano ss (1/5), Chiarini dh (1/5), Imperiali 2b (2/4), Ermini es (1/4), Reginato ed (3/4), Cit r (0/4), Pulzetti 3b (1/2).

BOLOGNA: 000 000 110 = 2 bv 5 e 3

T&A: 003 002 00X = 5 bv 13 e 0

LANCIATORI: Owens (L) rl 3, bvc 7, bb 0, so 4, pgl 3; Rivero (r) rl 5, bvc 6, bb 1, so 4, pgl 1; Quevedo (W) rl 6, bvc 1, bb 6, so 6, pgl 0; Kimborowicz (r) rl 0.1, bvc 2, bb 1, so 0, pgl 1; Perez (r) rl 1.2, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 0; Ascanio (S) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0.

NOTE: triplo di Chiarini; doppi di Ferrini, Imperiali e Pulzetti.



