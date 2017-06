Baseball: gara2 a Bologna che torna in testa al campionato, T&A ko 10-3

Al Gianni Falchi, l'Unipol pareggia la serie contro San Marino e torna in testa.

Al Gianni Falchi, l'Unipol pareggia la serie contro la T&A San Marino e torna al comando del campionato con una vittoria di vantaggio sui Titani e Nettuno, che batte due volte Padova. Sul diamante di casa Bologna s'impone 10-3 in una gara segnata anche da un avvio poco preciso della T&A. San Marino non sfrutta un paio di buone occasioni per andare in vantaggio, lo fa invece l'Unipol che, al 2' inning, aggiorna il tabellone. Marval apre con un singolo, Sambucci e Ambrosino lo spingono sui cuscini, poi arriva il punto sul doppio gioco di Vaglio. Bologna allunga nel corso della terza ripresa. Il singolo di Marval vale altri due punti che portano l'Unipol sul 3-0. I padroni di casa continuano a segnare. Al termine del 5' inning la Fortitudo realizza altri due punti. Oltre metà partita e i padroni di casa sono avanti 5-0. La T&A San Marino prova a rientrare in gara. Arrivano due punti grazie al doppio di Epifani e alla volata di sacrificio di Chiarini. Sembra poter essere l'occasione per i biancoazzuzzi, ma nella parte bassa della ripresa, Bologna la chiude definitivamente. Nosti segna il 6-2. San Marino cambia sul monte di lancio. Oberto rileva Cherubini. Marval batte un fuoricampo da tre punti che porta sul 9-2 Bologna. La Fortitudo allunga ancora con l'homer di Garcia. La T&A accorcia nella nona ripresa con: doppio Epifano e triplo di Chiarini. La partita termina 10-3 per Bologna. T&A San Marino agganciata da Nettuno. Venerdì il girone di ritorno della seconda fase, con il doppio impegno contro Rimini. Il derby si apre sul diamante di Serravalle.



Elia Gorini