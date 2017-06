Atletica leggera: bilancio più che positivo della nazionale sammarinese

Al Campionato Europeo di terza categoria, disputato a Malta. Andrea Ercolani Volta ha trionfato nei 400 ostacoli, stabilendo il nuovo record sammarinese. Primato nazionale anche per Beatrice Berti nei 400 ostacoli donne in 1.05"31, un tempo che le vale il 4° posto assoluto. In ambito femminile, quarto posto e primato personale di Melissa Michelotti nel salto in alto, con la misura di 1 metro e 70. In campo maschile, Eugenio Rossi si è classificato al secondo posto nel salto in alto. Francesco Molinari ha corso i 100 metri in 10.76 ed è salito sul secondo gradino del podio.