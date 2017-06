Basket, ufficiali i pre-convocati per l'Europeo: fuori Bargnani e Gentile, novità Baldi Rossi, Filloy e Biligha

Messina ne chiama 24 (19 attivi e 5 riserve a casa), ne resteranno 12. Torna Luca Vitali.

Si sapeva da tempo, ora però è ufficiale: Andrea Bargnani e Alessandro Gentile sono fuori dall'Europeo 2017, non essendo stati inseriti nell'elenco dei 24 preconvocati (ne resteranno 12) diramato dalla Fip. Nulla di clamoroso, perché entrambi vengono da un'annata difficile: dopo 10 stagioni in NBA, Bargnani è incappato in una lunga serie di infortuni e non è riuscito ad imporsi nel Baskonia, tanto che ad aprile è arrivata la rescissione del contratto. Poco fortunata – ma non per motivi fisici – anche l'esperienza di Gentile al Panathinaikos, che l'ha preso in prestito dopo la rottura con Milano salvo poi scaricarlo velocemente all'Hapoel Gerusalemme di Pianigiani.



Tutte presenti le altre stelle della squadra, dai due NBA Danilo Gallinari e Marco Belinelli ai tre europei Luigi Datome – che ha vinto l'Eurolega col Fenerbahce – Nicolò Melli – grande protagonista coi tedeschi del Bamberg – e Daniel Hackett, svincolato dall'Olympiacos. Non era scontato l'inserimento di quest'ultimo, la cui stagione si è chiusa già a dicembre a causa della rottura del tendine del bicipite femorale. Tre le novità assolute nei 19 convocati attivi (5 sono segnati come riserve e nel ritiro di Folgaria non ci saranno): sono il trentino Filippo Baldi Rossi (a sua volta fuori da aprile per un infortunio al ginocchio), il veneziano – e oriundo argentino - Ariel Filloy e Paul Biligha, retrocesso con Cremona ma vicino proprio alla Reyer. Torna anche Luca Vitali, rilanciatosi come re degli assist nelle fila della neo-promossa Brescia.



I 19 CONVOCATI



Awudu Abass (Milano), Pietro Aradori (free agent), Filippo Baldi Rossi (Trento), Marco Belinelli (Atlanta Hawks), Paul Biligha (free agent), Riccardo Cervi (Reggio Emilia), Andrea Cinciarini (Milano), Marco Cusin (Avellino), Luigi Datome (Fenerbahce), Amedeo Della Valle (Reggio Emilia), Ariel Filloy (Venezia), Diego Flaccadori (Trento), Danilo Gallinari (Denver Nuggets), Daniel Hackett (free agent), Nicolò Melli (Bamberg), Davide Pascolo (Milano), Stefano Tonut (Venezia), Luca Vitali (Brescia), Andrea Zerini (Avellino)



RISERVE: Christian Burns (free agent), Leonardo Candi (Reggio Emilia), Simone Fontecchio (Milano), Antonio Iannuzzi (Capo d'Orlando), Davide Moretti (Texas Tech. Un.)