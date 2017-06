Europei dei Piccoli Stati di Basket a San Marino nel 2018. Battistini: "FIBA ce l'ha promesso. Nuovo CT a inizio stagione"

La FIBA assegnerà la manifestazione alla federazione sammarinese per celebrarne i 50 anni: manca l'ufficialità, ma il segretario generale FIBA Kamil Novak si è sbilanciato personalmente.

Gli Europei dei Piccoli Stati di basket, nel 2018, si terranno a San Marino. Parola del presidente della Federazione sammarinese Damiano Battistini: "La FIBA ce l'ha praticamente promesso: è un modo per celebrare i 50 anni della nostra Federazione, che cadono nel 2018. È una bellissima soddisfazione per noi, negli ultimi abbiamo organizzato tanti di questi campionati e questo è un ulteriore attestato di stima". A spendere la parola per la FIBA è stato il segretario generale Kamil Novak, che ha ribadito l'intenzione anche durante l'ultimo incontro con la Federazione biancazzurra, avvenuto a maggio: l'assegnazione ufficiale si avrà a ottobre o novembre, ma per Battistini "è fatta al 99%". San Marino, che è anche bronzo in carica, ha già ospitato due volte la rassegna, nel 1996 e nel 2012.



Nel frattempo però la nazionale è senza CT, visto che Sergio Del Bianco ha lasciato al termine dei Giochi dei Piccoli Stati. "Ancora non sappiamo chi gli subentrerà - commenta Battistini - probabilmente il nome uscirà al termine dei tornei europei U18 e U16 - cioè a fine luglio, ndr - e con l'inizio della nuova stagione".