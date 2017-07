MTB: assegnati i titoli sammarinesi

Marco Francioni, Sauro Manzaroli e Silvio Gorrieri vestono, nelle rispettive categorie, la maglia di Campione Sammarinese di Mountain Bike.

Il campionato sammarinese di mountain bike si conferma un grande appuntamento. Sul tracciato disegnato dalla Federazione Sammarinese Ciclismo al Parco Laiala di Serravalle si sono sfidati alcuni dei migliori interpreti di questo sport del Titano e non solo, la gara era infatti aperta anche ad atleti non sammarinesi. Un percorso lungo 3,5 km da percorrere per sei volte, al termine del quale sono state assegnate le maglie sammarinesi in tre diverse categorie. Ottima la gara di Marco Francioni che ha chiuso la sua prova al secondo posto assoluto, primo nella categoria under 35.

Campione Sammarinese nella categoria 36-51 anni Sauro Manzaroli, autore di una bella prova anche in assoluto,

L'ultima maglia assegnata è stata quella della categoria over, con successo a sorpresa di Silvio Gorrieri che è salito sul podio centrando la maglia di campione sammarinese. Vincitore della gara, primo assoluto, l'italiano Emanuele Bucci.



Elia Gorini