Atletica: Eugenio Rossi vicecampione italiano

A Trieste il saltatore sammarinese è secondo con la misura di 2.18

Grande risultato per Eugenio Rossi. Il saltatore sammarinese è il nuovo vicecampione italiano. A Trieste l'atleta biancoazzurro è salito sul secondo gradino del podio ai Campionati Italiani Assoluti. Una buona gara quella di Eugenio Rossi che ha ottenuto la misura di 2.18 metri. La vittoria è andata a Eugenio Meloni con 2.21 metri. Il sammarinese non ha avuto grandi problemi a raggiungere i 2,18, saltati al primo tentativo. Percorso netto del saltatore del Titano, fatta eccezione per un errore a 2.12, poi superati. Il principale avversario di Eugenio Rossi, il carabiniere Eugenio Meloni è riuscito a superare l'asticella dei 2.21 al secondo tentativo, conquistando così il titolo italiano. In gara anche Matteo Mosconi, che ha chiuso al settimo posto con 2.05 metri.



Elia Gorini