Basket Europei C: San Marino cede alla Moldavia

Seconda sconfitta per l'Under 18 di San Marino all'Europeo di Pallacanestro Divisione C in corsa a Nicosia. I ragazzi di coach Liberti sono stati battuti dalla Moldavia per 92-78 nonostante la grande partita di Giovanni Ugolini autore di 21 punti. Dopo un'ottima partenza che ha permesso ai sammarinesi di chiudere avanti il primo quarto, la Moldavia è rientrata per poi allungare definitivamente nel terzo periodo. San Marino torna in campo domani pomeriggio alle 15 contro Gibilterra.