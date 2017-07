Baseball: Junior League Emilia Romagna sconfitta in finale

Finisce in finale il sogno americano per Emilia Romagna Junior che perde contro la Repubblica Ceca per 15 a 4. Punteggio sicuramente troppo severo per i nostri ragazzi. Giornata che ha visto un monte di lancio non efficace come al solito e un box di battuta piuttosto sterile.

Ottimo comunque il bilancio per il sammarinese Alessandro Ercolani che, al suo primo anno di categoria, quando ha avuto l'opportunità di scendere in campo l' ha fatto nel miglior modo.