Atletica: Eugenio Rossi sempre più in alto

Il saltatore sammarinese batte il campione italiano Meloni, poi salta anche i 2.25

Dopo i 2.24 di Livorno, misura che è valsa la vittoria al Galà Drovandi, Eugenio Rossi ha vinto il Meeting di Nembro, in provincia di Bergamo. Il saltatore biancoazzurro ha migliorato ancora la prestazione superando l'asticella a 2.25, confermando l'ottimo momento e una forma fisica e mentale ritrovata. Per Eugenio Rossi si è rinnovata la sfida con il campione italiano in carica Eugenio Meloni. Questa volta è il sammarinese a salire sul gradino più alto del podio. Il saltatore biancoazzurro ha centrato la vittoria del meeting saltando al terzo tentativo i 2.18, misura che il suo principale avversario ha sbagliato. Rossi ha poi provato i 2.20, superandoli al primo tentativo, così come i 2.25. L'atleta sammarinese ha provato anche i 2.28.



Elia Gorini