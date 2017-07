Vittoria e primato per la T&A San Marino

Si apre nei migliori dei modi la seconda giornata della seconda fase dell'Italian Baseball League per la T&A San Marino. Il big match si giocava sul diamante di Serravalle dove la squadra di manager Nanni s'impone 4-2 e grazie, anche alla vittoria a sorpresa di Novara su Bologna, porta i Titani in testa al campionato. A San Marino succede tutto in apertura e chiusura di partita. La T&A parte benissimo e al primo turno di attacco raccoglie tre punti importanti nell'economia di quello che sarà la gara. Il partente di Nettuno, Ronald Uviedo, è messo subito sotto pressione dalle mazze sammarinesi. San Marino passa in vantaggio: con Ferrini e Poma in base, il singolo in mezzo di Epifano vale il 2-0 per la T&A. San Marino non si ferma e nella prima ripresa segna anche il 3-0, valida di Chiarini, base a Imperiali e rimbalzante di Reginato che aggiorna il punteggio. Quevedo concede molto poco a Nettuno. Il risultato resta lo stesso per tutta la parte centrale della sfida, fino a quando San Marino conquista il 4-0 nella parte bassa dell'ottavo inning. La T&A riempie i cuscini grazie al doppio di Epifano, il singolo di Chiarini e la base a Imperiali. La volata di sacrificio di Reginato produce il 4-0. Dopo Quevedo sale sul monte Perez, poi Ascanio per chiudere la partita. Il closer dei Titani, dopo aver eliminato Retrosi, subisce i singoli di Bermudez e Mazzanti. Il doppio di Colagrossi permette a Nettuno di accorciare. Gli ospiti dimezzano lo svantaggio su lancio pazzo. La T&A non si scompone più di tanto e va a chiudere la partita sul 4-2. Nella prima giornata vince anche Rimini contro Parma 10-4. T&A al comando del campionato. Questa sera gara2 sempre sul diamante di Serravalle.



Elia Gorini