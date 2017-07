Europei: l'Armenia batte 63-53 San Marino

La Nazionale Sammarinese under 18 impegnata agli Europei Divisione C a Cipro è stata battuta dall'Armenia 63-53 nella sfida per il piazzamento. La squadra di coach Luca Liberti giocherà domani l'ultima partita del torneo contro Gibilterra per puntare al settimo posto finale. Nella sfida contro l'Armenia da segnalare i 15 punti di Pietro Ugolini.



