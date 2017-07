La T&A batte Nettuno 4-2 in gara1

Tutto all’inizio e alla fine. In mezzo poco, ma basta e avanza alla T&A per battere 4-2 Nettuno nello scontro diretto e confermarsi in vetta alla classifica. I 3 punti al primo sono oro per i Titani, che controllano con un grande Quevedo sul monte e rischiano solo al 9°, quando Ascanio non ha un impatto perfetto sul match e subisce 2 punti. Poco male, perché il 4-2 vuol dire vittoria, ottenuta con le buone prestazioni di Chiarini (2/4) ed Epifano (3/4 con due doppi), oltre che con la tenuta di una squadra attenta e concentrata.

Nella partita di Quevedo ci sono due arrivi in base al primo, ma Nettuno non arriva neanche in terza perché dopo il singolo a destra di Sellaroli c’è quello interno di Bermudez. In mezzo, e dopo, gli out di Retrosi (bunt di sacrificio), Mazzanti (F7) e Colagrossi (1-3). La T&A risponde subito martellando il partente ospite, Ronald Uviedo. Arrivano tre punti al primo inning: basi a Ferrini e Poma, singolo in mezzo di Epifano (2-0), valida di Chiarini, base a Imperiali e rimbalzante di Reginato che porta a casa il 3-0.

Sufficiente per un Quevedo che concede le briciole al line-up laziale, con altri arrivi in base solo al 2° (singolo di Fontana), al 3° (errore di Epifano sulla battuta di Mercuri, che arriverà poi in terza con zero out ma non si muoverà di lì) e al 6° (valida di Retrosi). L’attacco sammarinese produce qualche valida sparsa, ma nulla di particolarmente importante fino all’8°, quando sul rilievo Dini si disegna una situazione di basi piene (doppio di Epifano, singolo di Chiarini e base a Imperiali) che genera la volata di sacrificio di Reginato (4-0).

Per la T&A, dopo i 7 inning di Quevedo, all’8° sale Perez (nessun problema) e al 9° Ascanio. Il closer, dopo aver eliminato Retrosi (FF7), subisce in sequenza i singoli di Bermudez e Mazzanti, più il doppio di Colagrossi che consente a Nettuno di segnare il primo punto (4-1). Ne entra anche un altro su lancio pazzo (4-2), ma Ascanio mette strike-out Giannetti e Fontana tocca una debole rimbalzante verso la prima che Imperiali controlla per l’out conclusivo. La T&A vince 4-2.



T&A SAN MARINO – ANGEL SERVICE NETTUNO 4-2

NETTUNO: Sellaroli 2b (1/4), Retrosi ec (1/3), Bermudez es (2/4), Mazzanti 3b (1/4), Colagrossi dh (1/4), Sparagna (Giannetti 0/1) ed (0/3), Fontana 1b (1/4), Trinci r (0/3), Mercuri ss (0/3).

T&A: Ferrini 2b (1/3), Poma ec (0/2), Epifano ss (3/4), Chiarini dh (2/4), Imperiali 1b (0/2), Reginato ed (0/3), Ermini es (1/4), Cit r (0/3), Pulzetti 3b (1/3).

NETTUNO: 000 000 002 = 2 bv 7 e 0

T&A: 300 000 01X = 4 bv 8 e 1

LANCIATORI: Uviedo (L) rl 5, bvc 5, bb 4, so 5, pgl 3; Jimenez (r) rl 2, bvc 1, bb 0, so 6, pgl 0; Dini (f) rl 1, bvc 2, bb 1, so 0, pgl 1; Quevedo (W) rl 7, bvc 4, bb 0, so 4, pgl 0; Perez (r) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Ascanio (f) rl 1, bvc 3, bb 0, so 1, pgl 2.

NOTE: doppi di Epifano (2) e Colagrossi.