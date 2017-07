Tour: bella vittoria di Calmejane, Froome sempre in giallo

Il Tour de France sa parlare anche francese. Sotto il traguardo di Station des Rousses transita a braccia alzate il corridore transalpino Lilian Calmejane. Una vittoria in solitaria che permette al francese di sfilare a Fabio Aru la maglia a pois di leader della classifica scalatori. La tappa è impegnativa, antipasto del tappone di domani, la salita finale poteva creare qualche problema. Lilian Calmejane passa per primo sotto il Gran Premio della Montagna quando mancano 12 km all'arrivo. Unico colpo di scena a 5 km dall'arrivo quando il fuggitivo ha problemi di crampi e rischia di farsi recuperare da Gensik. Superato il momento di difficoltà, Calmejane riprende il suo ritmo fino al traguardo. Il francese vince la sua prima tappa al Tour davanti a Robert Gensik, staccato di 37 secondi. Il gruppo della maglia gialla arriva a 50 secondi. Ci sono anche alcuni tentativi di volata per il terzo posto che vale l'abbuono. Ci prova anche Aru, la terza piazza è del francese Martin. Nella generale non cambia nulla. Froome resta in giallo davanti a Thomas e Aru, i distacchi restano sempre di 12 e 14 secondi. Grande attesa per la nona tappa che porterà il Tour a Chambery dopo 181 km e 7 GPM. Per la vittoria finale si punta sui big in una frazione decisiva per la classifica.



Elia Gorini