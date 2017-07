Gaeta: Bene De Rossi, benissimo la Piangerelli

Settimana positiva per i giocatori della San Marino Tennis Academy

I giocatori della San Marino Tennis Academy protagonisti “Sara Cup”, Torneo Open che si disputa sui campi del C.T. Gaeta. Marco De Rossi dopo due buone vittorie è stato fermato ai quarti dalla testa di serie numero 2 Claudio Grassi che lo ha battuto per 6-0 2-6 6-3. In finale tra le donne Anastasia Piangerelli che si allena sul Titano e ha sconfitto in semifinale Giulia Porzio per 6-3 6-4 e sfiderà Anna Floris testa di serie numero 1 per la conquista del Torneo.