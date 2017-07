79-60 a Italia, Canada vince Mondiali under 19

Niente da fare per i ragazzi della nazionale under 19 di basket. Gli azzurri di coach Capobianco sono stati sconfitti per 79-60 dal Canada nella finale dei Mondiali di categoria, giocata a Il Cairo.



La Nazionale Under 19 del basket italiano non ce l'ha fatta, ma la sua rimane un'impresa. La medaglia d'argento conquistata ai Mondiali di categoria dagli azzurri di coach Andrea Capobianco eguaglia il piazzamento della squadra guidata da Mario Blasone nel 1991 a Edmonton in Canada. E proprio contro il Canada, 26 anni dopo, questa Under 19 ha scritto una pagina di storia azzurra partendo a fari spenti e crescendo di partita in partita. L'oro è andato al Canada, 79-60 il punteggio finale, oggettivamente superiore e capace di eliminare gli Stati Uniti in semifinale, ma il ciclo dei ragazzi di Capobianco è da ricordare: bronzo al torneo di Mannheim 2016 (una sorta di Mondiale), bronzo agli Europei Under 18 del 2016 e adesso argento in questo Mondiale egiziano.