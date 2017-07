Bowling, in corso al Rose'n Bowl il 13° Storm San Marino Open

È la sesta tappa dell'European Bowling Tour: oltre 200 atleti in gara, 5 i sammarinesi.

È in corso, al Rose'n Bowl, il 13° Storm San Marino Open, sesta tappa dell'European Bowling Tour 2017. Più 200 gli atleti in gara provenienti da 27 Paesi di tutto il mondo: uomini e donne gareggiano insieme, con le seconde che partono con 8 birilli di vantaggio sugli avversari dell'altro sesso.



Il torneo è iniziato sabato e si concluderà domenica 16 luglio: ogni giocatore disputerà 6 gare di qualificazione e i migliori 64 accederanno alla fase successiva. Da lì in avanti ogni partita, cui parteciperanno tutti quelli che hanno passato il turno precedente, dimezzerà il numero dei contendenti: gli ultimi quattro rimasti si qualificheranno per le semifinali, che invece saranno sfide uno contro uno.



Cinque i sammarinesi in gara: le punte di diamante sono i due rappresentati biancazzurri ai Giochi dei Piccoli Stati di Bowling 2017, ossia Matteo Corazza, che nella rassegna ha vinto il bronzo, ed Ettore Bacciocchi. Completano la squadra Paolo Felici, Daniele Bronzetti e Fabrizio Biordi.