Pattinaggio acrobatico: Davide Giannoni trionfa in Germania, suo il salto più alto

Il pattinatore sammarinese Davide Giannoni ha trionfato a Trenkmoos, in Germania, al contest “In the middle of nowhere”. La manifestazione, svolta in mezzo ad una foresta, valeva come terza prova del Campionato Europeo di Vert.

Davide Giannoni ha vinto sia il contest classico davanti a Roland Goeth e Florian Vost che il “Big air” per il salto più alto con un air di 2 metri e mezzo. Nonostante la pioggia, il pattinatore ha spiccato il volo migliorando il secondo posto conquistato al Grab Contest V3 di Roma a fine aprile.