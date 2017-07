Tiro a segno, Gran Premio d'Estate da record: 153 partecipanti

Tra i sammarinesi Agata Alina Riccardi si è imposta nella carabina 10 metri, mentre Marco Gasperoni è arrivato terzo nella pistola 10 metri juniores.

Tra sabato e domenica, al poligono di Acquaviva, è andato in scena il Gran Premio d'Estate 2017 di tiro a segno. Un'edizione da record visti i 153 partecipanti, arrivati da ben 38 sezioni italiane, da Bolzano a Bari. Per il movimento sammarinese le principali gioie sono arrivate da Agata Alina Riccardi, che si è imposta nella carabina 10 metri, e da Marco Gasperoni, terzo nella pistola 10 metri juniores. Degna di nota la gara di carabina libera a terra master, alla quale hanno preso parte tiratori provenienti dalle zone marchigiane colpite dal terremoto: nella categoria in questione ha vinto Antonio Burocchi (Montegiorgio).



Tra gli altri vincitori:

- Gabriele Melli (Milano) nella pistola libera

- Alberto Cardinali (Pesaro) nella pistola grosso calibro

- Valerio Adorni (Parma) nella carabina libera a terra

- Denis Pasolini (Santarcangelo) nella pistola standard e 10 metri

- Chiara Lucozzi (Macerata) pistola standard

- Moniola Konini (Milano) pistola 10 metri

- Davide Savoia (Bologna) pistola 10 metri juniores

- Angelo Cazzato (Carosino, Taranto) pistola grosso calibro master