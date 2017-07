Federico Pelliccioni si aggiudica la Coppa Titano 2017 by Qing’s Things



Sabato 8 e Domenica 9 luglio si è disputata sui green del Rimini Verucchio Golf Club l’edizione 2017 della Coppa Titano, quest’anno sponsorizzata dalla Qing’s Things di San Marino. La gara si è disputata sulla “distanza” delle 36 buche, con

giocatori divisi in 2 categorie; la prima categoria è stata disputata con formula Medal (con l’obbligo pertanto di completare e “chiudere” ogni buca), la seconda con formula Stableford (con questa formula invece, dopo un determinato numero di colpi, si deve raccogliere la pallina e passare alla buca successiva). Oltre 50 gli iscritti provenienti da tutto il circondario, con una nutrita presenza di golfisti dell’Asset Golf Club. La premiazione, con conviviale cena a seguire, si è svolta alle 20:00 nella suggestiva cornice che il campo pratica di Cà Montanaro è in grado di offrire. La vittoria assoluta (o più tecnicamente “primo lordo”) è andata a Federico Pelliccioni che ha concluso le 36 buche con 153 colpi (9 in più del par del campo). Dietro a lui Christian Forcellini con 157 colpi. Per quanto riguarda invece le classifiche “netto” (ovvero quelle che tengono conto del handicap dei partecipanti) in prima categoria la prima piazza è andata al riminese Daniele Attala. Sammarinese invece la nazionalità della vetta di seconda categoria: primo classificato Pietro Mancini, classe 2003, che ha totalizzato ben 82 punti netti, dietro a lui Joanne Amici con 74 punti. Da segnalare infine la prestazione di Domenica Casali che con 67 punti si è aggiudicata il primo posto nella speciale classifica Lady.