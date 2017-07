Mondiali Allievi: in Kenia, Francesco Sansovini sfiora il primato personale

In corso a Nairobi in Kenia i mondiali allievi di atletica. A difendere i colori di San Marino Francesco Sansovini. Il biancoazzurro ha partecipato alla gara dei 100 metri nella quinta batteria fermando il cronometro sul tempo di 11”38, il terzo miglior risultato di sempre a 7 centesimi dal primato personale. La medaglia d'oro è stata vinta dal sudafricano Lemao in 10”57 davanti al connazionale Mlenga di 4 millesimi. Bronzo al giamaicano Wilson con 10”65.



Elia Gorini