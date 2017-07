Rugby, la nazionale verso l'Europeo a 7

I biancoazzurri per l'impegno continentale in Estonia.

La Nazionale Sammarinese di rugby a 7 è in partenza per l'Estonia dove parteciperà all'Europeo. I biancoazzurri si sono allenati sul campo di Chiesanuova per preparare questo importante evento internazionale che li vedrà impegnati contro le nazionali di Finlandia, Estonia e Islanda nel gruppo B. La fase a gironi è in programma per sabato. Le prime due si qualificheranno per le semifinali, le le altre giocheranno le sfide di piazzamento. La Nazionale di San Marino arriva a questo appuntamento con l'obiettivo di ben figurare e e puntare anche a un risultato di prestigio. La rosa a disposizione del ct Jorge Gutierrez è cresciuta rispetto al passato anche grazie agli innesti di giovani di prospettiva. Tra i giocatori a disposizione anche Mattia Bastianelli e Navid Ataei che militano nel campionati di serie B. Gli altri convocati difendono i colori dell'Unione Rimini-San Marino in serie C2.



Elia Gorini