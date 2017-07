Tour: Fabio Aru è in maglia gialla

L'italiano dell'Astana taglia recupera su Froome e si porta in testa alla classifica con 6 secondi di vantaggio. Tappa al francese Bardet davanti a Uran e Aru.

E' un grande Tour de France. Nel quale brilla il campione Fabio Aru. Il corridore dell'Astana si prende la maglia gialla al termine della 12' tappa: 214 km con arrivo in salita e 6 GPM. Il tappone lo vince Romain Bardet che trova lo sprint e le energie nel finale di frazione tenendosi tutti dietro. I migliori arrivano insieme all'ultimo km. Il campione italiano prova lo scatto a 400 metri dal traguardo. Froome cerca di rimanere attaccato ad Aru, ma il corridore dell'Astana guadagna terreno. Bardet tiene il passo, per poi allungare sull'italiano al momento decisivo. Il francese taglia il traguardo con 2 secondi di vantaggio su Uran e Fabio Aru. Froome crolla e arriva con 22 secondi di ritardo dal vincitore, 20 da Aru che grazie all'abbuono del terzo posto si porta in testa alla classifica generale con 6 secondi di vantaggio sul britannico del team Sky. Cambia il leader di classifica, accorciano i principali inseguitori. Bardet recupera ed ora è terzo a 25 secondi dalla maglia gialla. Quarto sempre il colombiano Rigoberto Uran che recupera e porta a 35 secondi il ritardo da Fabio Aru. Guadagna una posizione Daniel Martin che sale nella top five di classifica generale. Domani 13' tappa di 101 km da Saint-Girons a Foix. Frazione breve con tre GPM di prima categoria, l'ultimo quando però mancheranno ancora oltre 26 km all'arrivo.



Elia Gorini