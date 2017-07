World Team Championship, San Marino vince ancora

Nuova convincente vittoria sammarinese al World Team Championship di Beach Tennis a Mosca. Marocco steso per 3-0 grazie al primo punto arrivato dal doppio femminile Marika Colonna e Alice Grande, bissato poi dal doppio maschile Nicolò Bombini e Alvise Galli. Il tris è stato completato dal doppio misto Galli-Colonna. Domani di nuovo in campo contro la Spagna che ha superato in rimonta l'Ungheria.