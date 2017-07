Atletica, Europei U23: fuori Gasperoni ed Ercolani Volta

I due hanno gareggiato nelle qualifiche per i 400 metri piani e ostacoli.

Niente semifinali dell'Europeo U23 di atletica per i biancazzurri Alessandro Gasperoni e Andrea Ercolani Volta, entrambi eliminati nelle qualifiche. Nei 400 metri piani Gasperoni ha chiuso al 30° posto totale, correndo in 50" 86. 24° tempo invece per Andrea Ercolani Volta nei 400 metri ostacoli: 53" 45 il suo tempo.