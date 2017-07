Baseball: domani il terzo turno di ritorno della seconda fase

Intanto le squadre scrivono alla Federazione.

Le 8 squadre dell'Italian Baseball League non approvano la riforma dei campionati avanzata dalla Federazione. Tutte le società, attraverso un comunicato stampa congiunto, hanno espresso contrarietà sui contenuti della proposta di riforma. Da una parte dunque la FIBS, dall'altra le società. Tra le principali modifiche presentate nella bozza, approvata dal consiglio federale, l'estensione da 8 a 12 delle squadre del massimo campionato italiano e la reintroduzione delle promozioni e retrocessioni, con l'Italian Baseball League che tornerebbe al modello esistente fino al 2009, anno in cui vinse lo scudetto Bologna e Reggio Emilia retrocesse in A1. Altre novità riguardano l'equiparazione dei giocatori comunitari a quelli italiani e la programmazione delle due partite da disputare nello stesso giorno, in pratica come accadrà alla T&A San Marino, che nel terzo turno di ritorno sfiderà in trasferta Padule in gara1 il pomeriggio e gara2 la sera stessa. Le società non hanno gradito queste modifiche, che valutano non migliorative per il campionato, sul piano della qualità e dei costi. Tutte le società partecipanti all'IBL hanno condiviso, si legge nel comunicato, “idee, prospettive e programmi per il futuro... per porre in essere le necessarie iniziative”. In attesa di capire quale sarà il futuro dell'IBL, nel week end si torna in campo. La T&A San Marino, come già detto, sarà impegnata sul diamante di Sesto Fiorentino contro Padule. Il fanalino di coda del campionato ha vinto solo due gare delle 24 giocate, sulla carta dunque una sfida che non dovrebbe creare grossi problemi alla capolista. La squadra di Marco Nanni è infatti chiamata a vincere per mantenere il primato davanti Bologna, staccata di una vittoria.



Elia Gorini