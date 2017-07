Beach tennis: San Marino batte anche la Spagna

Per la squadra guidata dal ct Stefano Pazzini ora c'è la Lettonia nella finale che vale il 9' posto assoluto.

Ai campionati mondiali a squadre di beach tennis a Mosca, la nazionale sammarinese batte la Spagna grazie ai successi nel doppio femminile formato da Marika Colonna e Alice Grandi con un 6-4, 6-1 e alla doppio maschile con Nicolò Bombini e Alvise Galli, in rimonta 6-7, 7-5, 10-4. Non decisivo quindi il doppio misto, che comunque sorride ai biancoazzurri Nicolò Bombini e Alice Grandi che vincono con un doppio 4-1. San Marino giocherà contro la Lettonia la finale per il nono posto.



Elia Gorini