Europeo rugby a 7, San Marino è a Tallinn: domani la fase a gironi

I 12 del CT Gutierrez puntano a riscattate l'ultimo posto del 2016: il sogno è quello di andare in semifinale. Domani li aspettano, nell'ordine, Estonia, Islanda e Finlandia.

Stesso obiettivo del 2016 per la nazionale sammarinese di rugby alla Conference 2 dell'Europeo di 7, sperando in un risultato diverso. Un anno fa i biancazzurri partirono per l'Ungheria sognando la semifinale, invece arrivò un ultimo posto fatto di 5 sconfitte su 5 gare con appena tre mete fatte. Acqua passata: il presente dice Tallinn e ribadisce l'intenzione di provare a superare il girone. Anche perché, sussurra il gruppo, San Marino non si è mai presentato all'appuntamento europeo con una nazionale così forte.



Stavolta per esempio ci sarà l'avanti del Romagna Navid Ataei, la cui assenza per infortunio pesò non poco nella campagna ungherese. E si aggiunge alla squadra anche il mediano Franco Maiani, uno dei pilastri del fu Rugby Club San Marino e quest'anno tornato all'attività nell'Unione col Rimini. Infine le due novità principali, i classe '98 Alan Michelotti – che l'anno scorso rimase a casa solo perché minorenne – e Matteo Babboni: ala/centro il primo, mediano il secondo, entrambi dell'U18 del Romagna, che gioca nel campionato Elite. Due innesti importanti reduce da un'annata positiva in maglia rossa, con Michelotti che ha pure provato l'ebrezza dell'esordio in prima squadra.



Altra nota lieta è la fruttuosa esperienza del San Marino nel Girone Tosco-Emiliano del campionato 7 della Uisp, chiuso al secondo posto dopo una lunga lotta coi Cinghiali Bianchi del Pisa. Un'avventura che ha coinvolto praticamente tutti i 12 convocati dal CT Gutierrez, che in questo modo arrivano all'Europeo con molto più 7 nelle gambe rispetto al recente passato. Domani si gioca la fase a gironi: San Marino



I Convocati dal CT Jorge Gutierrez:



Mattia Bastianelli (C)

Navid Ataei

Davide Bacciocchi

Davide Giardi

Matteo Babboni

Alan Michelotti

Luca Di Bisceglie

Franco Maiani

Facundo Maiani

Carlo Terenzi

Nicolò Cozza

Francesco Gobbi



RM



Nel servizio le interviste ad Alan Michelotti e Matteo Babboni.