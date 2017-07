FSP: Massimo Padovano è il nuovo Responsabile Tecnico del Settore Giovanile

La Federazione Sammarinese Pallacanestro comunica di aver sottoscritto un accordo quadriennale con coach Massimo Padovano che assume così l’incarico di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile della FSP.

Padovano, nato a Larino (CB) il 18/12/1959, ha iniziato ad allenare nel 2001 ottenendo subito una promozione dalla DNB alla DNA con Castel San Pietro.

Dal 2003 al 2005 allena Recanati, poi per quattro stagioni Porto Sant´Elpidio, con cui conquista nel suo ultimo anno la promozione in DNB.

Nel 2009/10 passa a Santarcangelo e con gli Angels ottiene uno storico “back to back”: promozione in DNB al primo anno ed immediata promozione in DNA la stagione successiva.

Nel 2011/12 è ancora a Santarcangelo, fino a fine Gennaio quando viene sollevato dall’incarico.

Nel 2012/13 siede sulla panchina dell´Eagles Fortitudo Bologna sempre in DNA: disputa 10 partite, prima dell´esclusione dal campionato per inadempienze economiche della società felsinea, ne vince 6, battendo anche Casalpusterlengo ed Agrigento, due squadre che arriveranno terza e quarta a fine campionato.

Nella seconda parte del 2012/13 va a Scauri in DNB e rilancia la squadra conducendola alla semifinale playoff.

Nelle ultime quattro stagioni ha allenato il Basket Piombino contribuendo in maniera decisiva al consolidamento della società toscana quale realtà importante del campionato di Serie B.

«Lo staff della Federazione ha saputo stimolarmi toccando le corde giuste - sono le prime parole di coach Padovano -: dopo Santarcangelo ho avuto esperienze di buon livello ma con scarsa progettualità, senza un futuro ben delineato. A San Marino ho trovato grande determinazione nel perseguire il proprio obiettivo e idee chiare sui modi per raggiungerlo. Nel mondo dello sport di oggi chi ti propone un tempo di lavoro così lungo in cui poter dimostrare quello che realmente sai fare nel costruire qualcosa è cosa rara ed è molto stimolante. Sono convinto che sarà una bella avventura con persone che in parte conoscevo già e la possibilità di costruire un buono staff. E poi l’idea di lavorare anche in estate con le Nazionali mi ha stuzzicato fin da subito».

«Per la Federazione è un piacere aver messo sotto contratto un allenatore con le capacità tecniche ed umane di Massimo Padovano - commenta il Presidente Federale Damiano Battistini -, il curriculum parla per lui. Ha accettato subito con grande entusiasmo la nostra proposta e noi siamo sicuri che possa esser l’uomo giusto al momento giusto, l’inizio del nuovo quadriennio olimpico, nel posto giusto, perché qui potrà lavorare con tranquillità per la crescita dei nostri ragazzi sia come giocatori, che come persone. E’ una scelta storica per la Federazione, perché è la prima volta di un non sammarinese: vogliamo alzare l’asticella per quanto riguarda la parte tecnica. Dovremmo essere bravi ed intelligenti a capire che questa scelta è stata fatta per i nostri ragazzi e per tutto il movimento: dovremo lavorare duro, dirigenti, staff e giocatori, per dimostrare di meritarci le categorie di alto livello che andremo a disputare il prossimo anno. Padovano sarà il Responsabile Tecnico e andrà a far squadra con i nostri allenatori, che da anni dimostrano di saper lavorare bene: è la ciliegina sulla torta di un movimento in crescita, che col contributo di Massimo dovrà crescere ancora di più. Sappiamo di avere a disposizione uno staff di alto livello».

Coach Padovano sarà presentato in conferenza stampa giovedì 20 luglio alle ore 12.30 presso il Palace Hotel, in via Cinque Febbraio a Serravalle di San Marino.