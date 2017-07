Europei rugby 7, Finlandia batte San Marino 37-5

I finnici chiudono il girone a punteggio pieno e sono in semifinale, per i Titani invece resta da capire come finirà tra Islanda ed Estonia.

C'è poco da fare per San Marino nella terza partita della fase a gironi dell'Europeo 7: la Finlandia passa con un netto 37-5, chiude il Pool B a punteggio pieno e approda in semifinale. Ancora in ballo invece il secondo posto: ai Titani non resta che aspettare l'esito di Islanda-Estonia.



r.m.