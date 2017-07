Mondiali: Sanzullo argento fondo, 1/a medaglia Italia

È l'argento di Mario Sanzullo nella 5 km di fondo la prima medaglia azzurra ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest, in Ungheria. Per il ventiquattrenne di Massa di Somma (Napoli) si tratta della prima medaglia internazionale della carriera. L'azzurro ha nuotato in 54'32"1, ad appena sette centesimi dal francese Marc Antoine Olivier, oro in 54'31"4, protagonista del forcing decisivo a metà gara. Per l'Italia è la seconda medaglia mondiale consecutiva sulla distanza, dopo il bronzo di Matteo Furlan in Russia due anni fa.