Tennis: la Dal Pozzo trascina la nazionale azzurra alla finale nella Nation Cup U12

Giulia Dal Pozzo strepitosa nelle semifinali della Nation Cup-Lampo Trophy, il torneo internazionale Under 12 a squadre in corso sui campi dell’Olimpica Tennis Rezzato

sotto l’egida del Tennis Europe. Le azzurre hanno battuto 2-1 la Serbia, assoluta protagonista l’italo-sammarinese Giulia Dal Pozzo, giocatrice che si allena al Ct Cast con la mamma, l’ex nazionale sammarinese Francesca Guardigli, che prima domina la Stojanovski (6-2, 6-2), poi in coppia con Yaima Perez batte il duo Petkovic-Stojanovski (6-1, 6-3). L’Italia affronta domani in finale la Slovenia.