Baseball: la T&A scivola a Sesto Fiorentino

La squadra di Marco Nanni vince 14-6 gara1, per poi cedere a Padule gara2 3-1.

Clamoroso scivolone della T&A San Marino. La capolista perde gara2 sul diamante di Sesto Fiorentino. Padule vince 3-1 riscattando ampiamente la sconfitta nella prima partita. La striscia di vittorie consecutive dei sammarinesi si ferma a cinque. I padroni di casa ribaltano una partita che la T&A stava conducendo dal 3' inning. Gara2 si conferma una partita completamente diversa dalla prima che aveva visto nettamente la T&A vincere 14-6. Due partite giocate a distanza di poco tempo, ma segnate da tanti valide e attacchi nel pomeriggio e con i lanciatori protagonisti nel seconda sfida. La T&A sblocca la partita alla terza ripresa. Pulzetti è bravo a toccare una valida interna, poi ruba la seconda e vola a casa sul singolo in mezzo di Poma. Il risultato resta lo stesso fino alla parte bassa dell'ottavo inning. Dopo le 6 riprese di Quevedo, al 7' c'è Kimborowicz, che lascia il monte a Perez dopo il base ball concesso a Maldonado in apertura. Perez elimina al piatto Ricci. Tomasello è salvo in prima e sul singolo di Labarti arriva il pari. Eliminato Santaniello, con il doppio di Scull entrano due punti che valgono il sorpasso di Padule che si porta sul 3-1. Nell'ultimo inning la T&A ci prova ma no va oltre a una base di Ermini. Vincono a sorpresa i padroni di casa che in campionato avevano conquistato solo due successi prima di quello con la T&A. In gara1 invece la squadra di Marco Nanni aveva trovato 7 punti nelle prime tre riprese con i padroni di casa comunque in partita, capaci di tornare a -1 dopo il quarto inning. Titani che di fatto possono considerarsi sicuri del successo solo nella parte finale della partita quando allungano di nuovo, mettendo a segno 4 punti al nono fino al 14-6 finale. In classifica la T&A conserva il primato con un successo di vantaggio su Bologna fermato sull'1-1 da Padova e due su Nettuno che pareggia la serie con Parma. Solo Rimini vince con Novara.



Elia Gorini