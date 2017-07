Europeo rugby a 7: San Marino da record, San Pietroburgo vince la Conference 2

Per la prima volta i Titani chiudono la rassegna con due vittorie in saccoccia: i russi invece battono 47-5 l'Austria e vincono il torneo.

Il sogno era andare in semifinale, il sognetto diceva quinto posto: nessuno dei due si è realizzato, eppure per San Marino questa Conference 2 dell'Europeo di rugby a 7 è doppiamente da record. Battendo l'Islanda 14-5 infatti i Titani chiudono settimi – miglior risultato di sempre – e soprattutto, per la prima volta lasciano la rassegna con due vittorie in saccoccia: non male, se si considera che nelle tre edizioni precedenti era arrivata una sola vittoria.



Era il 2015 e l'avversario era il Liechtenstein, la stessa squadra che in mattinata spegne ogni velleità di 5° posto dei Titani superandoli 28-12. Il risultato non inganni, perché in avvio sono i ragazzi di Gutierrez a dominare: come ieri Babboni batte veloce una punizione a ridosso dell'area avversaria e la passa a Gobbi, che sguscia tra quattro giocatori del Liechtenstein e marca per il vantaggio; Michelotti converte ed è 7-0. Stessa storia a un minuto dall'intervallo: stavolta è Giardi a battere rapido per Babboni, che elude alla grande il primo tentativo di placcaggio e fugge verso l'angolino per il raddoppio. Qui Michelotti non trova i pali, si resta sul 12-0 e, di fatto, San Marino esce dal campo.



A tempo scaduto una fuga sull'out di sinistra sblocca il Liechtenstein che nella ripresa dilaga segnandone altre tre, al pari della prima tutte trasformate e frutto di una fuga solitaria sul lato mancino.



Il Liechtenstein passa e va a prendersi la quinta piazza battendo 38-15 la Bielorussia, i Titani invece incrociano l'Islanda, già battuta nel girone di ieri, per evitare l'ultimo posto. Missione compiuta: agli sgoccioli del primo tempo una lunga azione alla mano smarca a sinistra Bastianelli, cui non resta che allungare la falcata e va a schiacciare in mezzo ai pali. Poi, in avvio di ripresa, il raddoppio di Giardi, inseritosi per vie centrali su un pallone riciclato da Ataei. Michelotti converte entrambe le mete ed è 14-0: l'Islanda riesce ad accorciare solo a 39” dalla fine, tra l'altro senza trasformazione, poi può partire la festa. Festa che accomuna i Titani al San Pietroburgo, campione della Conference 2 grazie al 47-5 nella finale con l'Austria.



RM