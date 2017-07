Rugby a 7, San Marino 7° all'Europeo: Islanda di nuovo ko

In mattinata i ragazzi di Gutierrez avevano ceduto 28-12 al Liechtenstein, perdendo così la possibilità di contendere il 5° posto alla Bielorussia. Poi il 14-5 sugli islandesi.

Finisce con un 7° posto l'Europeo di rugby a 7 di San Marino, che nella sfida per evitare l'ultimo posto della Conference 2 liquida 14-5 l'Islanda, già battuta ieri nella fase a gironi. Per i biancorossi mete di Bastianelli e Giardi, entrambe trasformate da Michelotti: inutile, a 39" dallo scadere, la marcatura della bandiera avversaria, peraltro, come suggerisce il punteggio, non convertita.



In mattinata i ragazzi di Gutierrez avevano ceduto 28-12 al Liechtenstein, perdendo così la possibilità di giocarsi il 5° posto con la Bielorussia: a segnare, per San Marino, erano stati Gobbi e Babboni.



Il 7° posto è comunque un passo avanti rispetto al 2016, quando proprio gli ex sovietici relegarono i Titani all'ultimo posto. Tra l'altro, col doppio successo sugli islandesi salgono a tre le vittorie di San Marino nell'Europeo: la prima, e sino a ieri unica, era arrivata nel 2015 col Liechtenstein. Nel pomeriggio la finale tra Austria e San Pietroburgo.