Tennis Tavolo: San Marino ai Campionati Europei Giovanili

Sono iniziati venerdì a Guimaraes in Portogallo i Campionati Europei giovanili, che termineranno il 21 luglio, San Marino é presente nella categoria allievi under 15 con Mattias Mongiusti , Andrea Morri e Chiara Morri, seguiti dal tecnico Claudio Stefanelli, nella gara a squadre maschile, nella prima fase a gironi dopo la sconfitta di per 3/0 con la Norvegia e quella di misura per 3/2 contro la Lituania é arrivata la bellissima e prestigiosa vittoria contro il Lussemburgo per 3/1 con due successi per Mattias Mongiusti e quello nell'incontro di doppio con la coppia Andrea Morri / Mattias Mongiusti.