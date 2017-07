27 le medaglie conquistate dagli atleti della Gens Aquatica San Marino Nuoto a Bologna

Si sono conclusi ieri i Campionati Regionali di Categoria Estivi a Bologna per le categorie ragazzi, juniores, cadetti e senior della Gens Aquatica San Marino Nuoto.

Gli atleti hanno fatto il pieno di medaglie, ben 27 quelle che portavano al collo al loro rientro a San Marino: sei ori, 10 argenti e 11 bronzi.

Nella categoria ragazzi 1: Alberto Guidi si è classificato terzo nei 200 metri misti; Matteo Oppioli terzo nei 50 metri stile, primo nei 100 metri delfino e nei 200 metri stile ottenendo in tutte e tre le gare i suoi best personal della stagione; Beatrice Santi ha guadagnato il bronzo negli 800 metri stile migliorando il suo tempo di quasi 5 secondi.

Nella categoria ragazzi: Giacomo Casadei ha conquistato l’argento nei 200 metri rana con il suo best personal; Raffaele Tamagnini ha conquistato l’argento nei 50 metri stile e il bronzo nei 100 metri stile; Thomas Valenti, è arrivato secondo nei 200 metri dorso, secondo nei 400 metri stile con il best personal, e primo nei 200 metri stile.

Nella categoria juniores: Cristian Santi ha vinto il bronzo nei 100 metri stile con il suo best personal; Arianna Valloni è salita sul gradino più alto del podio negli 800 metri stile ed è arrivata seconda nei 400 metri stile; Sara Lettoli si è classificata seconda nei 100 metri stile e negli 800 metri stile, prima nei 200 metri stile, terza nei 50 metri stile e ancora prima nei 400 metri stile.

Nella categoria cadetti: Beatrice Felici ha vinto l’argento nei 50 metri delfino con il suo best personal, l’argento nei 100 metri delfino realizzando anche in questa gara il suo best personal, l’argento nei 200 metri delfino e il bronzo nei 50 metri stile; Giuseppe Maurizi ha vinto il bronzo nei 200 metri stile.

I risultati nelle staffette hanno inorgoglito la società: nella categoria ragazzi maschi, nella 4x100 stile libero, gli atleti Valenti, Oppioli, Gatti e Tamagnini hanno conquistato il bronzo; sempre di bronzo è arrivata la medaglia nella distanza 4x200 stile libero per Valenti, Oppioli, Bianchi e Tamagnini. Nella categoria cadette invece, nella 4x100 stile libero Rebosio, Felici, Bulzoni e Bernardi si sono classificate al terzo posto al fotofinish.

Giacomo Casadei nei 100 rana, Thomas Valenti nei 200 stile (con il best personal della stagione in vasca lunga di 1’58’’71), Alberto Guidi nei 200 dorso (con il best personal della stagione in vasca lunga di 2’19’’67) e Beatrice Felici nei 100 farfalla hanno staccato il pass per i Campionati Italiani di Categoria, la competizione più importante dell’anno che si terrà a Roma dall‘1 al 7 agosto prossimi.

Andrea Bartolini, tecnico della squadra, soddisfatto ha dichiarato: ‘La competizione è stata molto impegnativa se considerata la nuova formula di quest’anno che prevedeva le qualifiche al mattino e le finali al pomeriggio. Sono state molto buone anche le prestazioni degli atleti che già avevano guadagnato il pass per Roma. Coloro che si giocavano come ultima gara dell’anno questo evento si sono comportati bene tanto dal punto di vista cronometrico quanto dal punto di vista tecnico, altrettanto importante: su quest’ultimo abbiamo lavorato duramente durante l’intera stagione. Meritano una menzione speciale le staffette: oltre che individualmente i ragazzi sono cresciuti tanto e bene come gruppo nel corso della stagione, hanno alzato l’asticella e conseguito risultati molto buoni.’

Il preparatore atletico Luigi Saponaro, infine ha detto: ‘Il lavoro che è stato fatto durante l’anno è stato importante, se ne sono visti e raccolti i frutti. In particolare, sono molto soddisfatto di quanti erano già qualificati per il Campionato Italiano nonostante il lavoro non fosse finalizzato solo a questa competizione.’

Un grosso in bocca al lupo quindi non può che andare a tutti gli atleti qualificati ai Campionati Italiani di Roma.