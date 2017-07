Continua la striscia positiva di risultati per gli arcieri dei Lunghi Archi di San Marino

Domenica a Reggio Emilia in una prova valida per la qualificazione al campionato italiano Fiarc, i ragazzi della compagnia hanno ottenuto buoni risultati in tutte le categorie. Torna sul podio e lo fa nel modo migliore Marino Bartolini, niente da fare per gli avversari, vittoria netta nella categoria Arco Ricurvo, buona anche la gara di Giuseppe Gianni sempre con il ricurvo, quarto e podio sfiorato per una manciata di punti, ritorno sul podio anche per Davide Filipucci, ottimo il suo secondo posto nella categoria Arco Storico, podio anche nella categoria Longbow, Vito Campo sale sul terzo gradino del podio, buona anche la gara di Gianni Ottaviani che si posiziona al sesto posto. Con questa gara si conclude la prima parte della stagione, le gare riprenderanno a Settembre dopo i campionati italiani che si svolgeranno a Schilpario in provincia di Bergamo, non ci saranno arcieri dei Lunghi Archi in gara, San Marino comunque sarà rappresentato da Marino Bartolini, il responsabile tecnico della compagnia sarà presente in veste di giudice di gara. Si ferma quindi l’attività agonistica ma non si ferma invece l’impegno della compagnia nell’attività storico rievocativa, a San Marino Domenica prossima va in scena il campionato italiano di arceria storica LAM, dove a contendersi il titolo saranno presenti 350 arcieri provenienti da tutta Italia.