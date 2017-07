FederBasket, presentato il Responsabile del Settore Giovanile Massimo Padovano

L'ex allenatore degli Angels guiderà anche l'U14 e l'U16, con quest'ultima che, al pari dell'U18, sarà formata in sinergia coi Villanova Tigers Verucchio.

Negli ultimi anni il basket giovanile sammarinese è cresciuto parecchio, come dimostrano gli exploit delle nazionali – ad esempio l'oro dell'U16 nell'Europeo Division C del 2015 – e il numero sempre più alto di ragazzi tesserati. E per fare un ulteriore passo in avanti la Federazione ha deciso di affidarsi a Massimo Padovano, che per il prossimo quadriennio sarà il responsabile tecnico del settore giovanile nonché coordinatore delle nazionali. È un uomo di campo Padovano, che da allenatore ha fatto faville a Santarcangelo – due promozioni di fila ed Angels issati in Divisione Nazionale A – e viene da quattro stagioni da coach del Piombino, che ha contribuito a consolidare in Serie B. Gli si chiederà di mettere la sua esperienza a disposizione dei ragazzi e soprattutto dello staff tecnico, che sarà scelto e coordinato da lui. Questo perché la crescita sportiva e umana dei giovani passa dalla preparazione di istruttori e allenatori, ed è in primis su questo punto che si vuole insistere.



Un passaggio dalla panchina alla scrivania che però non sarà totale, perché Padovano del campo ha bisogno e guiderà sia l'U14, nel campionato Elite, che l'U16, che farà il suo esordio nella massima divisione di categoria, l'Eccellenza. U16 che, come l'Under18, sarà formata in sinergia coi Villanova Tigers Verucchio, per provare a crescere insieme. Altro obiettivo importante la formazione di una squadra U20, che la Federazione proverà ad iscrivere al campionato regionale.



Nel video l'intervista a Massimo Padovano