Tennistavolo: pongisti sammarinesi ancora protagonisti in Portogallo

In Portogallo i pongisti sammarinesi ancora grandi protagonisti, Chiara Morri e Mattias Mongiusti nel doppio misto allievi vincono per 3/0 contro i norvegesi Langen / Vismalasenan ed al secondo turno sono sconfitti per 3/1 dai fortissimi Skala / Zaderova della repubblica ceka, successivamente Mattias Mongiusti dopo la bella vittoria al primo turno con il pongista israeliano Mainzer esce al secondo turno del singolare sconfitto per 4/2 dal lituano Samakaljevas, nel singolo allieve Chiara Morri viene eliminata dalla campionessa lussemburghese Kieffer al termine di un mach tirato nei punti ma finito per 4/1 nel conteggio dei set, sconfitta al primo turno nel singolo maschile di Andrea Morri per 4/0 opposto all'atleta azero Panahov; saranno ricordati a lungo questi Campionati Europei Giovanili tra i migliori di sempre per la delegazione sammarinese capace di cogliere ben tredici successi con Mattias Mongiusti, due con Andrea Morri, due con il doppio Mattias Mongiusti / Andrea Morri ed una in doppio misto con Chiara Morri in coppia con Mattias Mongiusti, la scuola sammarinese si è dimostrata competitiva e protagonista anche in ambito giovanile europeo ricordando che a Guimaraes erano presenti 42 nazioni.