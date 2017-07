Baseball: la T&A batte Padova e mantiene la vetta

Una prova convincente quella della T&A San Marino che sul diamante di casa parte nel migliore dei modi nella doppia sfida contro Padova. A Serravalle i padroni di casa s'impongono 7-1 al termine di una gara che non ha mai visto il risultato in discussione. Padova segna per primo, poi San Marino dilaga. Gli ospiti vanno in vantaggio. Pacini e Teahen battono due singoli e sbloccano il punteggio. Da qui in poi è tutto San Marino, che possiamo riassumere nelle 4 valide di Ferrini, le tre di Albanese ed i 17 strikeout, il nuovo record stagionale, dei lanciatori del Titano. Per la T&A arriva così la 12' vittoria su 14 partite giocate sul diamante di Serravalle e la conferma di un primato che i biancoazzurri vogliono difendere. Al secondo attacco la T&A ha ribaltato il punteggio grazie al fuoricampo da due punti di Mattia Reginato. L'allungo di San Marino arriva nella parte bassa della quarta ripresa quando Ferrini batte un triplo da due punti, per poi essere portato a casa da un altro colpo da tre basi di Sebastiano Poma, autore del quinto triplo della sua stagione. San Marino va sul 5-1. Sul monte Quevedo mantiene le distanze e quando i rilievi sammarinesi salgono, gestiscono senza patemi. All'ottavo inning i due punti della definitiva sicurezza che chiudono la partita sul 7-1 per la T&A. San Marino al comando, mantiene le distanze su Bologna, che vince a Rimini 14-4 dopo 8 inning e Nettuno che s'impone sul diamante di Novara 5-1.



Elia Gorini