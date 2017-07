Bocce: San Marino - Brasile vale la semifinale dei mondiali in Polonia

Questa sera la coppia Dall'Olmo/Frisoni sfiderà quella brasiliana per l'accesso alla finale per l'oro.

La coppia sammarinese formata da Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni ha conquistato la semifinale ai World Games di bocce in corso in Polonia. I biancoazzurri si giocheranno l'accesso alla finale per l'oro contro il Brasile. La coppia verdeoro ha vinto il proprio girone davanti all'Italia. Dall'Olmo e Frisoni hanno chiuso al secondo posto nel gruppo B grazie alla doppia vittoria contro il Cile. Gli atleti sammarinesi aveva battuto i sudamericani nella gara di esordio 12/9, perdendo poi contro l'Austria la seconda partita 12/5. Nel girone anche gli Stati Uniti, che i biancoazzurri non hanno incontrato perché già matematicamente fuori dalla lotta per il passaggio del turno. Il regolamento prevedeva infatti di dover vincere almeno due partite per l'accesso alla semifinale. Per questo motivo, il terzo match dei sammarinesi è stato di fatto un spareggio contro il Cile. San Marino si è imposto 12/6. Questa sera le semifinali, domani le due finali per oro e bronzo.



Elia Gorini