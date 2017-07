VL Pesaro: firma Emmanuel Omogbo



La VL Pallacanestro Pesaro è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con l’ala forte nigeriana Emmanuel Omogbo. Omogbo è nato il 28 Maggio 1995 a Lagos in Nigeria ed è un ala di 203 cm per 95kg.

Inizia a muovere i primi passi presso la Kisk High School per poi passare con

la canotta di Colorado State e nell’ultima stagione segnare 14 punti di media

e prendere 10 rimbalzi. Giocatore molto fisico ed atletico, energico lottatore con una doppia dimensione frontale e vicina a canestro. Emmanuel ha personalmente una storia molto particolare e drammatica. Nel 2016, dopo aver passato un periodo di vacanze con i suoi genitori nella residenza in Maryland, ritorna a Colorado State per riprendere il percorso scolastico ma la sua vita viene funestata da una notizia terribile. Durante una notte, la casa dove vivevano la sua famiglia prende fuoco e Omogbo perde da quel giorno padre e madre e due nipoti. Oggi Emmanuel porta avanti i 7 nipoti sopravvissuti con grande amore e passione grazie proprio alla pallacanestro. Nella primavera del 2017 ha partecipato al PIT con ottimi numeri che gli hanno permesso di accedere a diversi Pre Draft NBA.