Ciclismo: assegnate le maglie di campioni sammarinesi

Luigi Giulietti, Pier Giovanni Marchetti, Marco Pazzini e Rino Quadrelli sono i campioni di sammarinesi di ciclismo su strada 2017.

Ottimo partecipazione e buon livello per il Campionato Sammarinese di ciclismo. La gara organizzata sul percorso disegnato in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati valeva anche per l'assegnazione delle maglie biancoazzurre. Oltre 120 i corridori in gara che si sono sfidati lungo il percorso di 16,8 km da ripetere per tre volte. I primi a partire gli iscritti della categoria gentleman e supergentleman. A trionfare sotto il traguardo di Faetano, rispettivamente Luigi Giulietti e Pier Giovanni Marchetti. La giornata calda non ha rovinato la gara, di livello anche per le altre due categorie in gara, veterani e junior/senior. Daniele Lazzari è stato il primo a tagliare il traguardo al termine di una prova da assoluto protagonista. Il corridore della Bike Innovetion è arrivato a braccia alzate. Successo tra i veterani per Giuseppe Corsello del Faenza Team. Per quanto riguarda le maglie di campioni sammarinesi, c'è stata la conferma di Rino Quadrelli tra i veterani e il successo di Marco Pazzini tra i junior/senior. La gara organizzata dal Gruppo Sportivo Dogana Colombini era aperta anche alle donne, tra le quali si segnalano Loredana Bocci e Emanuela Sampaolesi.



Nel video le interviste con Luigi Giulietti (Campione Sammarinese cat. Gentlemen), Pier Giovanni Marchetti (Campione Sammarinese cat. Supergentlemen), Rino Quadrelli (Campione Sammarinese cat. Veterani) e Marco (Pazzini – Campione Sammarinese cat. Junior/Senior)



Elia Gorini