World Games: San Marino è in finale, battuto il Brasile

Dall'Olmo/Frisoni superano 12-1 la coppia brasiliana e giocheranno contro l'Italia per l'oro.

Capolavoro sportivo di Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni. La coppia d'oro dei Giochi dei Piccoli Stati 2017 non smette di stupire centrando la finale ai World Games in Polonia nel torneo di bocce.

Nella semifinale i biancoazzurri hanno letteralmente piegato il Brasile conquistando una vittoria per 12-1 che ha permesso ai Titani di conquistare la finale per la medaglia d'oro in programma nel pomeriggio.

San Marino è già certo dell'argento, ma a questo punto si può sognare. Sarà derby contro l'Italia.



Elia Gorini